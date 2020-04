Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca trebuie "sa ne obisnuim ca vom trai cu coronavirusul si in urmatorii doi ani". Asta ne-a aratat-o experienta pandemiei de gripa porcina dupa care au urmat doi ani de epidemii sezoniere, mai subliniaza acesta, potrivit Agerpres.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca omenirea a plecat la lupta ”cu ceva necunoscut, ceva care se regaseste prima data in patologia umana”, o boala pentru care nu exista tratament sau vaccin si este important sa trecem peste aceasta pandemie lin. Tataru afirma ca, dupa fiecare pandemie, s-a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca trebuie „sa ne obisnuim ca vom trai cu coronavirusul si in urmatorii doi ani”. „Dupa experienta pandemiei de gripa porcina din 2009, am putut vedea ca o pandemie a fost urmata de doi ani de epidemii sezoniere. Asa va fi si in acest moment. Sa ne…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca experienta pandemiei de gripa porcina din 2009 ne arata ca au urmat doi ani de epidemii sezoniere, iar aceasta situatie se va repeta si cu virusul SARS-CoV-2 si ca trebuie "sa ne obisnuim ca vom trai cu coronavirusul si in urmatorii doi ani".

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca trebuie „sa ne obisnuim ca vom trai cu coronavirusul si in urmatorii doi ani”, in condițiile in care momentul obținerii unui vaccin impotriva Covid-19 pare inca departe, pentru ca presupune mai intai o stabilizare a virusului.

- Infecția cu coronavirus va avea afecta populația Romaniei și in urmatorii doi ani. Dupa pandemie, vor urma epidemii sezoniere, dar care nu vor avea aceeași amploare ca acum, a spus Nelu Tataru la Antena 3."Dupa experiența pandemiei de gripa porcina din 2009, am putut vedea ca o pandemie a…

- Infecția cu coronavirus va avea afecta populația Romaniei și in urmatorii doi ani. Dupa pandemie, vor urma epidemii sezoniere, dar care nu vor avea aceeași amploare ca acum, a declarat Ministrul Sanatații, Ne...

- Infecția cu coronavirus are, in 82-85% din cazuri, o forma ușoara spre moderata, fiind practic doar o viroza respiratorie, a afirmat Victor Costache, ministrul interimar Sanatații, joi seara, pentru B1 TV. Oficialul a facut precizari legate și de un vaccin impotriva virusului care a creat panica in...