Ministrul Sănătății: Vom face publică o hartă națională a centrelor de evaluare a pacienților COVID Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat dupa ședința de guvern ca se lucreaza la o harta interactiva naționala care sa includa cele aproximativ 160 de centre de evaluare pentru pacienții COVID in stare incipienta. Mai exact, este vorba de centre mobile de evaluare, la care se adauga cabinetele medicilor de familie care vor incheoa un contract in acest sens cu Casa de Asigurari. Rafila a aratat ca a fost finalizat și un necesar de medicamente anti-virale, stoc care va fi asigurat pentru pacienții care vor avea nevoie. „Vom operaționaliza centrele mobile de evaluare, sa fie funcționale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

