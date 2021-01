Ministrul Sănătăţii: Vom construi spitale, ţara are nevoie de spitale noi Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, sustine ca actualul Guvern va crea un fond important pentru investitii in spitale si o echipa direct responsabila ca acestea sa devina realitate, subliniind ca este nevoie de unitati sanitare noi. ‘Romania este, din pacate, tara in care in ultimii 30 de ani nu s-a construit niciun spital public mare. Spitalele noastre au 50 de ani sau peste. Medicina a evoluat enorm in timpul asta. Nu ne putem astepta ca un soft IT de secol 21 sa functioneze fara probleme pe un computer 386 de anii ’90. O astfel de asteptare nu e doar o naivitate, ci o inconstienta aproape… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook cu privire la spitalele din tara. Voiculescu a subliniat ca este nevoie de spitale noi si ca guvernul condus de Citu, cu sprijinul intregii coalitii, va crea un fond important pentru investitii in spitale. Romania este,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , sustine ca actualul Guvern va crea un fond important pentru investitii in spitale si o echipa direct responsabila ca acestea sa devina realitate, subliniind ca este nevoie de unitati sanitare noi. "Romania este, din pacate, tara in care in ultimii 30 de ani nu…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca Guvernul va dispune de un fond important pentru investitii in spitale, dupa incendiul de la Matei Bals. Vlad Voiculescu aminteste ca in Romania nu s-a construit niciun spital public mare in ultimii 30 de ani. „Spitalele noastre au 50 de ani sau peste.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a transmis vineri, pe pagina sa de Facebook, dupa incendiul de la Spitalul Matei Balș din București in care au murit 5 oameni, ca se va inființa „un fond important pentru investiții in spitale” și actualul Guvern „va construi spitale”. Citește și: Cine…

- Vlad Voiculescu: „Romania este, din pacate, țara in care in ultimii 30 de ani nu s-a construit niciun spital public mare. Spitalele noastre au 50 de ani sau peste. Medicina a evoluat enorm in timpul asta. Nu ne putem aștepta ca un soft IT de secol 21 sa funcționeze fara probleme pe un computer 386…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, nu exclude posibilitatea ca romanii sa poata fi vaccinați și noaptea, așa cum face Israelul. Citește și: Tensiune la Guvern! Ministrul Culturii acuza ca a facut treaba Ministerului Economiei: 'Am blocat practic jumatate din personal'„Avem vaccinul și avem…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni, la Antena 3, despre posibilitatea deschiderii scolilor pe 8 februarie, ca isi doreste acest lucru, insa, in prezent, nu poate da un raspuns. Citește și: Controversatul Adrian Zuckerman iși incheie brusc mandatul de Ambasador al SUA in…

- Ministrul propus al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a afirmat, la audierile in comisia de specialitate, ca Romania se afla intr-un moment crucial in ce priveste domeniul sanatatii, precizand ca „sanatatea a fost pusa greu la incercare in ultimii 30 de ani”. In urma intrebarilor din comisie, Vlad Voiculescu…