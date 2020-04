Ministrul Sănătății: ”Vom avea un moment în care poate va TREPIDA terapia intensivă” Nelu Tataru a declarat, marti, la Brasov, ca trebuie sa mentinem precautiile luate pana in prezent pentru a preveni raspandirea coronavirusului."Suntem intr-un stadiu in care avem si transmitere comunitara, suntem intr-un stadiu in care mai asteptam compatrioti de-ai nostri sa se intoarca. Ganditi-va ca avem inca niste precautii pe care trebuie sa le mentinem. Nu vorbim de relaxare, nu vorbim inca de relaxare, inca nu am atins acel varf al pandemiei, speram sa fie in a doua jumatate a lunii aprilie, dupa 20, 21 aprilie si dupa a doua jumatate a lunii mai, 1 iunie sa vorbim de o relaxare”, a afirmat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

