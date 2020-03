Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a mers la audierile Parlament, desi trebuia sa stea inca 14 zile in izolare. Ministrul a fost testat pentru coronavirus, a iesit negativ, insa chiar si asa ar fi trebuit sa respecte zilele de izolare. N-a facut-o, desi la TV le cere romanilor sa fie responsabili.…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache a criticat modul in care a fost tratata, marti, fostul ministru Sorina Pintea, care a fost adusa in catuse la spital, dupa ce a acuzat ca se simte rau. "Știu ca doamna Pintea are o afecțiune autoimuna și trebuie sa avem grija cu toți pacienții din Romania, mai ales…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a anuntat miercuri, in comisiile reunite din Parlament, ca autoritatile romane vor primi, ce tarziu pe 12 martie, noi stocuri de dezinfectanti si materiale sanitare necesare gestionarii cazurilor de coronavirus, Costache spunand ca Romania este una dintre…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca autoritatile romane vor primi, cel tarziu pe 12 martie, noi stocuri de dezinfectanti si materiale sanitare necesare gestionarii cazurilor de coronavirus. Ministrul Sanatatii anunta ca pana pe 12 martie vom avea pe teritoriul Romaniei 25 tone dezinfectati,…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a oferit primele detalii despre gorjeanul testat pozitiv cu coronavirus."In urma testarii persoanelor din Gorj care au intrat in contact cu cetateanul italian dn Rimini, avem primul caz confirmat de coronavirus. Pacientul nu manifesta simptome si nu trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a vorbit luni la Parlament despre masurile privind prevenirea si combaterea coronavirusului. Ministrul a facut un apel la calm si a spus ca in Romania nu este niciun caz de coronavirus la acest...

- In audierile din Parlament, Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat senin ca ordonanța privind spitalele private nu este o privatizare a sanatații, ci o modernizare a legii sanatații in beneficiul pacienților. Lucrurile stau insa exact invers, iar efectele privatizarii sanatații vor duce la…

- Fostul ministru Mihai Fifor reacționeaza virulent dupa audierea lui Victor Costache din Parlament, care a susținut ca Ordonanța privind spitalele private nu este o privatizare a sanatații. Lucrurile stau insa exact invers, susține Mihai Fifor, iar efectele privatizarii sanatații vor duce la distrugerea…