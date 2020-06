Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, este adeptul schemei vaccinarii obligatorii care este valabila acum pentru ca o considera absolut necesara in construirea unei stari de sanatate a natiei. Despre vaccinarea obligatorie anti-COVID, insa, ministul Sanatatii are alta parere.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca vaccinarea anti-COVID-19 ar trebui sa fie opționala, nu obligatorie, cum se intampla in cazul vaccinului antigripal, afirmațiile fiind facute intr-un interviu care va fi difuzat sambata la Digi24.„Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, este adeptul schemei vaccinarii obligatorii care este valabila acum pentru ca o considera absolut necesara in construirea unei stari de sanatate a nației. Despre vaccinarea obligatorie anti-COVID, insa, ministul Sanatații are alta parere. Spune ca acesta ar trebui sa…

- De ce Romania raporteaza decese COVID la persoane care ar fi murit oricum din alte cauze. Explicațiile ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca autoritatile de la Bucuresti au decis sa treaca infectia cu coronavirus drept cauza a mortii si in cazul pacientilor care…

- "Sa nu uitam ca avem inca in evoluție o epidemie de rujeola pe teritoriul Romaniei in care s-au inregistrat aproximativ 20.000 de imbolnaviri și 64 de decese. Nu trebuie sa lasam garda jos, vaccinarea de rutina trebuie sa continue in aceasta perioada deoarece avem obligația sa prevenim imbolnavirile…

- "In plina pandemie realizam cat de important este sa existe vaccinuri pentru boli infectioase si sa le folosim in timp util pentru prevenirea imbolnavirilor cu risc vital. Desi in aceasta perioada ne focusam actiunile in lupta cu noul coronavirus, trebuie sa fim constienti ca exista inca alte boli…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca trebuie „sa ne obisnuim ca vom trai cu coronavirusul si in urmatorii doi ani”, in condițiile in care momentul obținerii unui vaccin impotriva Covid-19 pare inca departe, pentru ca presupune mai intai o stabilizare a virusului.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca medici militari vor prelua conducerea spitalului județean din Focșani. Acualul manager, Constantin Mindrila, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și adus la spital, dupa ce se izolase intr-un hotel cu „toata documentația”, potrivit ministului.