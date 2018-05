Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, prezinta, miercuri, premierului Viorica Dancila propunerile sindicatelor pentru rezolvarea problemelor legate de veniturile din sistemul sanitar, astfel incat ”nimeni sa nu piarda din veniturile obtinute deja”. Anterior, Pintea s-a intalnit cu reprezentantii sindicatelor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat miercuri, dupa intalnirea cu sindicalistii, ca va prezenta premierului Viorica Dancila propunerile acestora. ‘Este vorba despre niste propuneri pe care sindicatele le-au facut pentru a rezolva problemele salarizarii din acest an, propuneri pe care o sa le…

- Viorica Dancila se intalneste cu manageri de spitale, pentru a discuta, luni, la ora 13:00, despre salariile angajaților din Sanatate. La inceputul ședinței de guvern de miercuri , Viorica Dancila le-a cerut ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor Publicesa gaseasca solutii la problemele din sanatate.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea va da o circulara prin care cere spitalelor ca in baza legii 95/2006 sa acorde stimulente angajatilor care au veniturile mai mici, astfel incat sa fie compensate pierderile. Este vorba de aproximativ 10 % dintre angajatii din sistemul sanitar care au pierderi la salarii…

- Liderii Sanitas au anuntat, luni, ca incep procedurile de declansare a conflictului colectiv de munca si ca primele actiuni de protest vor fi in 20, 22, 27 si 29 martie, cand vor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor. Reprezentantii confederatiei sindicale au anuntat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca sporurile in sanatate nu pot fi mai mari de 30% din nivelul salariilor, asa cum cer sindicalistii de la Sanitas. Potrivit ministrului, veniturile personalului din sanatate au crescut de la 1 martie.…

- Situație de criza in sanatate. Ministerul Sanatații a activat Mecanismul European de Protecție Civila privind o alerta europeana pentru Romania, din cauza crizei de imunoglobulina. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca prin acest mecanism Romania va primi imunoglobulina din partea statelor…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas din Romania, reunit in sedinta in data de 22 februarie 2018, a dezbatut propunerile de modificare a Legii nr. 153/ 2017 (Legea salarizaarii unitare n.r.), ce vor fi sustinute in perioada urmatoare, precum si stadiul negocierilor privind Regulamentul de sporuri."Membrii…