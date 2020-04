Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa aproximativ doua saptamani, pe finalul lunii mai, ar putea…

