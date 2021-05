Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a fost convocata de PSD luni în Parlament sa prezinte raportul preliminar privind decesele COVID-19."Românii au dreptul sa știe adevarul. Familiile care și-au îngropat apropiații, bolnavii cronici lipsiți de tratamente sau intervenții medicale…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, anunța ca, luni, șeful Ministerului Sanatații va fi nevoit sa dea explicații in Parlament cu privire la cazurile de deces inregistrate in randul pacienților infectați cu COVID: „La solicitarea PSD, ministrul Sanatații va veni #luni in Parlament sa prezinte…

- Deputații social-democrați au organizat, marți, un protest in Parlament, prin care au solicitat formațiunilor din coaliția de guvernare sa voteze inființarea unei comisii parlamentare de ancheta care sa verifice modul in care au fost raportate decesele provocate de coronavirus. PSD a invocat declarațiile…

- Mediul privat, Ministerul Sanatații și Ministerul Economiei au format un grup de lucru care discuta posibilitatea ca romanii vaccinați sa scape de restricții in domeniile horeca, al evenimentelor, in domeniile cultural-artistice și sportive, a declarat pentru Economedia presedintele Organizatiei Patronale…

- Ciolacu a negat ca PSD ar fi implicat in vreun fel in protestele care au avut loc in aceste zile in țara și a spus ca oamenii au ieșit in strada ”de disperare, din teama ca isi vor pierde locurile de munca si pentru ca s-au saturat de aroganta, tupeu si multa minciuna.””Lumea e in strada de disperare,…

- Proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) va intra, miercuri, în dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, care urmeaza sa dea si votul final, noteaza Agerpres. Joia trecuta, Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport…

- Ceea ce se intampla in aceste zile, in plina stare de alerta de COVID 19, la Senat și Camera Deputaților, este de domeniul incredibilului și sfideaza orice regula de izolare in aceasta perioada. Potrivit surselor Puterea.ro, mai multe femei care asigura funcționarea lifturilor destinate numai senatorilor…

- Romanii s-a putea testa in cadrul farmaciilor, iar acestea ar putea deveni centre de vaccinare, sunt propuneri discutate de președintele Comisiei de sanatate din Camera Deputaților, Nelu Tataru, cu reprezentanții asociațiilor Retailerilor Farmaceutici și Producatorilor de Medicamente Generice, anunța…