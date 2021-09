Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul brazilian al sanatatii Marcelo Queiroga a fost testat pozitiv la COVID-19 in timpul deplasarii oficiale impreuna cu presedintele Jair Bolsonaro la Adunarea Generala a ONU de la New York, relateaza miercuri dpa. El va ramane in carantina in SUA, a postat Queiroga pe Twitter marti…

- Ministrul britanic al Sanatații, Sajid Javid, a fost confirmat pozitiv la COVID -19, el a fost vaccinat cu Astra Zeneca, ambele doze The post Ministrul britanic al Sanatații,confirmat pozitiv la COVID -19 first appeared on Partener TV .

- Premierul britanic Boris Johnson si ministrul de finante, Rishi Sunak, se vor izola, dupa ce au fost confirmați ca fiind contacți ai Secretarului pentru Sanatate, Sajid Javid, infectat cu coronavirus.

- „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele doze de vaccin si simptomele sunt usoare”.Ministrul se afla in izolare, acasa, cu familia lui, dupa ce a efectuat un test rapid. Vineri seara, el s-a simtit „putin ametit”.El a…

- Ministrul britanic al sanatatii Sajid Javid a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la COVID-19, cu doua zile inainte de ridicarea majoritatii restrictiilor in Anglia, relaxare ce ingrijoreaza din cauza cresterii numarului de contaminari cu varianta Delta, informeaza AFP. "Ma simteam…

- Sajid Javid, ministrul britanic al Sanatatii, a anuntat ca este contaminat cu SARS-CoV-2 si ca simptomele pe care le prezinta sunt usoare, transmite news.ro. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, el a scris: „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul…