Ministrul Sănătății: Testarea persoanelor refugiate din Ucraina ”va fi prioritară”. ”Există suficiente teste rapide” Ministrul Sanatații a anunțat, joi, ca testarea persoanelor refugiate din Ucraina reprezinta o prioritate și ca exista teste suficiente care vor fi trimise rapid in teritoriu. “Exista suficiente teste rapide la nivelul Departamentului pentru Situatii de Urgenta si le vom trimite rapid in teritoriu. Iar testarea acestor persoane va fi prioritara si e normal sa fie asa, astfel incat sa nu favorizam in niciun fel transmiterea infectiei cu noul coronavirus. Lucrurile trebuie tinute sub control si din acest punct de vedere”, a explicat ministrul Rafila. De asemenea, ministrul Sanatații a mai precizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

