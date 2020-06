Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ministrului, ne aflam pe o panta descendenta a imbolnavirilor cu COVID -19. Acesta a subliniat faptul ca sunt din ce in ce mai putine cazuri grave, iar numarul testelor efectuate in intreaga tara s-a redus. "Suntem pe o panta descendenta, avand un numar de cazuri noi din ce in ce mai mic de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara, la TVR1, ca ne aflam pe o panta descendenta a imbolnavirilor cu COVID -19, el remarcand si faptul ca sunt din ce in ce mai putine cazuri grave, la fel cum si transmiterea comunitara a virusului este scazuta, iar numarul testele efectuate in intreaga…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, marți, in cadrul dezbaterii "Resetarea sistemului de sanatate: de la experiența din criza Covid, la reforma și modernizare", organizata de Curs de guvernare, despre concluziile la capatul a 3 luni de epidemie de coronavirus in Romania, "un complex de imprejurari…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Romania se afla pe o panta descendenta privind infectia cu coronavirus. Mai mult, Tataru spune ca de la 15 iunie ne putem astepta la un nou val de ridicare a restrictiilor. „Este cel mai mic numar de cazuri noi pe 24 de ore de la inceputul pandemiei.Este…

- Ministrul Sanatatii a anunțat ca Romania a inregistrat duminica, cel mai mic numar de cazuri de infectare cu coronavirus, precizand ca suntem pe o panta descendenta a imbolnavirilor. Totodata, este si ziua cu cel mai scazut numar de cazuri in terapie intensiva, precizand ca suntem pe o panta descendenta…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat ca in acest moment suntem pe o panta descendenta in privința cazurilor de infectare cu SARS COV-2. ”Suntem pe o evaluare pozitiva, ramane sa vedem in zilele urmatoare efectul relaxarii”, a subliniat...

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, reacționeaza dupa ”marea relaxare” din weekend. Nelu tataru a spus ca efectul petrecerilor din zilele trecute, dar și a persoanelor care au ignorat masurile se vor vedea joi.”Dupa doua luni am vrut sa simțim libertatea, o libertate forțata, aceasta libertate trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca aceasta criza a coronavirusului nu poate fi lasata sa fie gestionata politic si ca la nivelul Guvernului va fi luata o decizie, dupa ce forma finala a Legii privind starea de alerta va fi votata de Parlament. Tataru mai spune ca suntem pe o panta descendenta…