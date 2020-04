Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca relaxarea restrictiilor, prevazuta pentru 15 mai, ar putea fi amanata daca la acea data Romania nu va fi pe panta descendenta a cazurilor zilnice de infectare cu coronavirus. Acest lucru inseamna ca, in acest scenariu nedorit, starea de urgenta…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, avertizeaza ca Romania nu a trecut inca de pragul critic al pandemiei de Covid-19. Ministrul considera ca ”suntem intr-o faza” așa-numita a ”dinților de fierastrau” - facand aluzie la diagrama cazurilor de Covid-19 cu varfuri și...

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, marți, ca primește propuneri de la comitetul științific, privind momentul și condițiile in care vor fi relaxate restricțiile și in Romania. Potrivit sursei citate, aceste masuri vor fi luate in momentul in care numarul de noi cazuri de coronavirus va fi…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca, de saptamana viitoare, Romania va incepe sa produca peste 2 milioane de doze de Plaquenil, un medicament impotriva malariei care are potențial de a trata și pacienții cu coronavirus. „In acest moment urmeaza sa producem peste 2 milioane de doze de Plaquenil…

- Nelu Tataru a vorbit despre starea spitalului de la Vaslui pe care l-a vizitat si s-a referit si la ceea ce inseamna pandemia de coronavirus pe termen scurt pentru Romania. "Inca nu am urcat acea panta, mai avem vreo doua saptamani, speram sa avem o crestere progresiva, nu exponentiala. Vom avea si…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, aflat miercuri la Deva, a anunțat ca Spitalul Judetean de Urgenta intra sub management militar. Astfel, toate cadrele medicale din aceasta unitate medicala vor fi testate pentru infectia cu COVID-19.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține o conferința de presa, vineri pe tema coronavirusului in Romania. Cele mai importante declarații ale ministrului Sanatații: Am pierdut pana acum 116 pacienți. Sistemul medical se confrunta cu o situație fara precedent. E un sistem cu multe deficiențe adunate…

- Inca un roman a murit din cauza coronavirusului. Este vorba de un barbat de 66 de ani, din județul Timiș. Bilanțul deceselor a ajuns la 38. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru: 10-20% dintre romanii care au venit in tara ar fi putut fi infectati fara a prezenta simptome si ar fi putut transmite boala/Au…