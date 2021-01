Stiri pe aceeasi tema

- Ciotul de autostrada va fi dat in trafic astazi, dupa ora 15.00. Lucrarile au inceput in luna mai 2019, iar termenul oficial de exercițiu este luna august 2021. Totuși, constructorul și-a asumat finalizarea lucrarilor inainte de data limita. Tronsonul Rașnov – Cristian face parte din Autostrada Ploiești…

- Doctorul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, a anunțat demararea unei campanii de comunicare la nivel național, astfel incat populația sa primeasca informații complete despre vaccinul anti-Covid-19. Citește și: Situație extrem de critica la o casa de…

- Dr. Mike Yeadon susține ca guvernul britanic folosește sfaturile științifice intr-un mod „letal de incompetent”. Yeadon este catalogat drept un corona-sceptic, iar YouTube a sters pentru cateva zile, sub pretextul incalcarii unei ințelegeri, interviul in care imunologul susține ca exista cel puțin „patru…

- Pandemia in Romania ar putea lua sfarșit daca se vor face anumiți pași. Directorul institutului „Matei Bals”, din Capitala, Adrian Streinu-Cercel, a explicat ce ar trebui sa se faca astfel incat pandemia sa se termine in doua saptamani. Adrian Streinu Crecel, declarații șoc. Pandemia poate fi stopata…

- Se apropie de sfarsit?! Toata lumea vorbeste despre rusinea istorica traita de Vladimir Putin. Nu s-a mai intamplat asa ceva de mai bine de doua decenii. Popularitatea lui Vladimir Putin, la cel mai scazut nivel Era Putin pare sa se apropie de sfarsit. Pandemia de coronavirus a facut ca popularitatea…

- Iohannis avertizeaza ca pandemia nu se va incheia nici in primavara The post Klaus Iohannis: Pandemia nu va lua sfarșit nici in ianuarie, nici in martie appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Klaus Iohannis: Pandemia nu va lua sfarșit nici in ianuarie, nici in martie Credit autor:…

- Intrebat daca este luata in calcul carantinarea localitaților cu rata de peste 3 la mia de locuitori, șeful statului susține ca nu iși dorește o astfel de decizie, insa, in unele localitați acest lucru a avut efecte destul de benefice. „Aceasta propunere de carantinare trebuie sa vina de la experți,…

- Liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat, marți, dupa ce președintele Klaus Iohannis a facut din nou declarații de presa de la Cotroceni, ca ,,fatalismul mioritic al domnului Iohannis nu ține loc de masuri concrete”. ,,In sfarșit, președintele Iohannis ne-a spus care e secretul…