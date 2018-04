Stiri pe aceeasi tema

- Protestele din sanatate nu sunt o solutie, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, potrivit careia exista si spitale care functioneaza la jumatate din capacitate, dar toata lumea isi ia salariul si sporul la maxim.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a aruncat problema platii salariilor si sporurilor din sistemul sanitar in curtea managerilor de spitale. Ea spune ca acestia nu se gospodaresc bine si, de aceea, nu au bani pentru a acoperi gaurile create in buzunarele multor angajati de aplicarea Legii Salarizarii…

- UPDATE Toti angajatii DSP Ialomita si-au parasit, marti dimineata, birourile si au iesit in curtea institutiei, nemultumiti de salariile pe care le primesc dar si de atitudinea pe care sustin ca o are fata de ei directorul institutiei. Ei reclama un comportament abuziv al directorului si spun…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, vineri, dupa intalnirea cu sindicalistii din sistem, ca aproximativ 10% din angajatii din sistemul sanitar risca sa aiba salarii mai mici, dar a subliniat ca exista o prevedere legala prin care aceasta problema poate fi solutionata de catre managerii spitalelor.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune, intr-un mesaj publicat cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, ca, indiferent de statutul economic sau social, de varsta sau de rezidenta, intreaga populatie trebuie sa aiba asigurat accesul la servicii medicale si le transmite pacientilor sa fie increzatori…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus luni, intr-o conferinta de presa, ca este nevoie de reforma in domeniu si a spus ca a primit un mesaj de sustinere in acest sens din partea reprezentantilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). „Avem nevoie de reforma in sanatate. Astazi am primit un mesaj…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”. Este vorba de Ordonanta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca 3% dintre angajatii din Sanatate vor avea probleme in ceea ce priveste salariile, in sensul ca acestea vor fi mai mici de la 1 martie, mentionand ca nu este vorba despre cei din aparatul central, nu despre medici.