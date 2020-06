Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea renunța la obligativitatea purtarii maștilor in spații inchise in momentul in care in țara noastra nu vor mai exista cazuri noi de imbolnavire și focare de coronavirus, a anunțat joi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. In ceea ce privește obligativitatea purtarii maștilor la examene,…

- Romania ar putea renunța la obligativitatea purtarii maștilor in spații inchise in momentul in care in țara noastra nu vor mai exista cazuri noi de imbolnavire și focare de coronavirus, a anunțat joi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. In ceea ce privește obligativitatea purtarii maștilor la examene,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, se va deplasa, joi dimineața, la Mioveni, județul Argeș, unde va evalua situația unitații sanitare din localitate, potrivit unei informari a Ministerului...

- Nelu Tataru a declarat ca mai multe categorii de persoane vor primi gratis maști de protecție. Printre acestea, se numara pensionarii ale caror venituri sunt de pana la 704 lei și persoanele cu handicap care au venituri exlusiv din prestații sociale. „Menționze ca se acorda un numar de 50 de maști pentru…

- Pentru perioada de dupa 15 mai Nelu Tataru a explicat ca statul prin ministerul de resort s-a ocupat pentru crearea unui stoc general in mediu public privat de aproaximativ 100 de milioane de masti. "S-a ajuns la cifra de 100 de milioane de masti ce vor fi distribuite oriunde este nevoie.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara ca scolile s-ar putea redeschide la sfarsitul lunii mai – inceputul lunii iunie, o discutie pe aceasta urmand sa aiba miercuri cu ministrul Educatiei.„Poate sfarsitul lunii mai – inceputul lunii iunie, 1 iunie. Trebuie sa avem foarte mare grija…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni, la Brasov, la inceputul unei intalniri cu autoritatile locale si directorii de spitale din sistemul de stat si privat, ca judetul Brasov nu este in situatia Sucevei, ‘unde au existat nereguli intre partea medicala, populatie si administratia locala’.…

- Ministerul Educației a publicat luni, 30 martie, noi modele de subiecte pentru examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat. „Testele de antrenament” sunt „un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale”, se precizeaza intr-un comunicat al Ministerului Educației.…