- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marți ca nu se poate vorbi deocamdata de o relaxare a masurilor luate de autoritati in cadrul starii de urgența, intrucat varful epidemiei de coronavirus nu a fost atins inca in Romania. Ministrul spune ca...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca nu se poate vorbi deocamdata de o relaxare a masurilor luate de autoritati deoarece nu am atins inca varful pandemiei de coronavirus, afirmand ca acesta ar putea fi in a doua jumatate a lunii aprilie. El crede ca de-abia dupa jumatatea lunii mai s-ar putea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca a cerut retestarea tuturor mamelor si bebelușilor nou-nascuti de la maternitatea din Timisoara unde au fost gasite cazuri de coronavirus si a recomandat ca aceste teste sa se lucreze la Clinica de Boli Infectioase.

- Nelu Tataru a declarat, marti, la Brasov, ca trebuie sa mentinem precautiile luate pana in prezent pentru a preveni raspandirea coronavirusului."Suntem intr-un stadiu in care avem si transmitere comunitara, suntem intr-un stadiu in care mai asteptam compatrioti de-ai nostri sa se intoarca. Ganditi-va…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, ca in Romania, in prezent, sunt trei focare de infectie cu COVID-19: Suceava, Arad si Deva.Un senator aradean, de profesie medic, nu a uitat ca inainte de a deveni politician a depus juramantul lui Hipocrate, și s-a intors sa trateze bolnavii in…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca, in cazul in care in Romania vor fi peste 2.000 de cazuri diagnosticate cu coronavirus, se va regandi procedura, astfel incat cei care au simptome usoare si medii sa fie tratati acasa, sub supraveghere medicala. Totodata, afirma el, cei care sunt cadre medicale…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, și-a dat demisia din funcția de ministru al sanatații. Acesta va fi inlocuit de Nelu Tataru, secretar de stat in MS. „Ministrul Victor Costache și-a depus demisia din motive personale și profesionale.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.