Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al ministrului Sanatatii si Directia de Sanatate Publica fac verificari la Spitalul Universitar din Capitala, pentru a vedea modul in care sunt folosite fondurile alocate de minister, dupa ce asistentii si infirmierii au protestat luni in fata unitatii spitalicesti si s-au plans de…

- Protest la Spitalul Universitar din Capitala, unde asistentii medicali au fost pusi sa aleaga intre voucherele de vacanta si sporuri. Ei se plang si de conditiile de lucru si de lipsa banilor pentru investitii aratand ca nu exista dezinfectanti in spital, pe sectie, decat pentru blocul operator. „A…

- Corpul de Control al ministrului Sanatatii si Directia de Sanatate Publica fac verificari la Spitalul Universitar din Capitala, pentru a vedea modul in care sunt folosite fondurile alocate de minister, dupa ce asistentii si infirmierii au protestat luni in fata unitatii spitalicesti si s-au plans…

- Mai multe asistente si infirmiere de la Spitalului Universitar de Urgenta din Capitala au protestat luni dimineata, in curtea unitatii medicale. Cadrele medicale reclama ca nu au materiale sanitare sau de curatenie si ca riscul pentru pacienti de a dezvolta infectii este mare. "Cumpara medicii, fac…

- Mai multe asistente si infirmiere de la Spitalului Universitar de Urgenta din Capitala au protestat luni dimineata, in curtea unitatii medicale. Cadrele medicale reclama ca nu au materiale sanitare sau de curatenie si ca riscul pentru pacienti de a dezvolta infectii este mare. In plus, protestatarii…

- Mai multe asistente si infirmiere de la Spitalului Universitar de Urgenta din Capitala au protestat luni dimineata, in curtea unitatii medicale. Cadrele medicale reclama ca nu au materiale sanitare sau de curatenie si ca riscul pentru pacienti de a dezvolta infectii este mare. In plus, protestatarii…

- Numarul pacienților care au nevoie de transplant este necunoscut reprezentanților Ministerului Sanatații. Afirmația aparține chiar ministrului Sorina Pintea care precizeaza ca nu exista o prioritizare a pacienților in funcție de urgența sau de inscrierea pe liste. Pintea mai arata ca nici directorul…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatații a descoperit ca un medic din Timiș lucreaza in… șapte centre de permanența. Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat ca va fi nevoita sa ia masuri in acest caz.