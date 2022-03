Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a spus ca „Romania a stralucit” referitor la gestionarea problemei refugiaților din Ucraina și a criticat aspru Rusia: „Razboiul a revenit in prim-planul istoriei Europei, iar dreptul international a fost pus intre paranteze”.„Razboiul a revenit in prim-planul istoriei…

- Sprijinirea refugiaților din Ucraina in Romania și ajutorul acordat autoritaților romane au reprezentat subiectele principale ale intalnirilor pe care ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, le-a avut in timpul vizitei desfașurate in statul Utah, in perioada 15-17 martie 2022.

- Sprijinirea refugiatilor din Ucraina in Romania si ajutorul acordat autoritatilor romane au reprezentat subiectele principale ale intalnirilor pe care ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru, le a avut in timpul vizitei desfasurate in statul Utah, in perioada 15 17 martie 2022.Ambasadorul…

- Premierul Nicolae Ciuca a mers, marti dupa-amiaza, la punctul de trecere a frontierei Isaccea unde a stat de vorba cu autoritațile locale, care i-au transmis ca sunt depașite de criza refugiaților ucraineni. Ciuca a aflat ca mii de ucraineni așteapta pe celalalt mal al Dunarii sa plece din Ucraina…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca Romania va transmite Comisiei Europene, in urmatoarele zile, solicitarile de sprijin financiar legate de gestionarea situatiei refugiatilor din Ucraina.

- Romania - obligatia de carantinare a cetatenilor ucraineni anulata Foto: Arhiva. Autoritatile române au anulat obligatia de carantinare a cetatenilor ucraineni care intra în România si dau asigurari ca acestia pot beneficia de toate serviciile medicale în caz de…

- Cetațenii ucraineni refugiați in Romania au dreptul la servicii medicale in perioada șederii in țara noastra, potrivit prevederilor legale specifice in vigoare, a anunțat, vineri, ministrul Sanatații. Potrvit ministrului Rafila, sunt trei categorii de cetațeni ucraineni veniți in Romania. “Este vorba…

- In contextul in care mii de oameni au intrat deja in Romania, pe fondul razboiului dintre Rusia și Ucraina, Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca testarea refugiaților ucrainieni este o prioritate. Ce se va intampla insa cu masura carantinarii și completarea formularului electronic, afli…