Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea si ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu discuta vineri dimineata cu reprezentanti ai sindicalistilor din domeniul sanitar nemultumiti de scaderea sporurilor, transmite News.ro . Discutiile au loc dupa ce timp de mai multe zile, inclusiv vineri, angajatii din domeniul…

- „Sincer, sunt un pic uimita. Am vazut comunicatul domnului președinte, eu sunt uimita de acel comunicat, dar nu vreau sa fim in postura de a crede ceea ce a scris domnul președinte in comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ca cel mai bine ar fi ca domnul președinte sa arate stenogramele intalnirii și atunci…

- Guvernul a aprobat joi, regulamentul cadru al sporurilor acordate angajatilor din sistemul sanitar, care stabileste procente diferentiate in functie de conditiile fiecarui loc de munca, in conditiile in care Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate in sistemul sanitar si de asistenta…

- Guvernul a aprobat astazi regulamentul cadru care stabileste locurile de munca si categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca pentru familia ocupationala sanatate si asistenta sociala. Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate in sistemul sanitar…

- Sedinta Guvernului este programata de la ora 13.00. "In sedinta de Guvern, propunem spre aprobare regulamentul sporurilor, anexele 1 - 9, care sunt publicate in transparenta decizionala pe site-ul ministerului. Din acest moment, de la 1 martie, acest regulament va fi aplicabil pentru salariile angajatilor…

- Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Federatiei sindicale, problemele din sanatate se refera, printre altele, la pragul de 30% pe ordonator principal de credite, care nu permite aplicarea unui Regulament de sporuri echitabil pentru toate categoriile de salariati din Sanatate, fapt care va…

- Ministrul Sanatatii, despre sporurile din sistem: Plafonul de 30% din legea salarizarii trebuie respectat Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, la o noua intalnire cu federatia “Solidaritatea Sanitara”, care ameninta cu greva generala, ca “marul discordiei” este regulamentul sporurilor, ea spunand ca nu poate fi negociata legislatia, ci doar aplicarea ei, transmite News.ro . “Marul discordiei…