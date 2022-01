Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, in ședința de guvern ca, la inceputul saptamanii viitoare vor ajunge in Romania 50.000 de cutii de Molnupiravir, antiviral inovativ de la Merck. Dar saptamana viitoare, este posibil sa inregistram 40.000 de noi cazuri de covid zilnic. Pfizer ne-a…

- Epidemiologul Octavian Jurma a estimat, miercuri seara, la B1 TV, ca pana la sfarșitul saptamanii viitoare in Romania sa se inregistreze 50.000 de cazuri zilnice de COVID-19, urmand ca sa se ajunga la varful valului 5 de COVID-19 peste doua saptamani.Octavian Jurma a precizat ca avem o creștere „fulminanta”…

- "Varful numarului de cazuri de Covid, in jurul datei de 10-15 februarie" Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro Ministrul sanatații, Alexandru Rafila spune ca în decursul saptamânii viitoare ne putem aștepta la o creștere a numarului de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, saptamana viitoare, este posibil ca numarul de cazuri noi de COVID-19 sa ajunga la 25.000 sau 28.000 pe zi, insa a specificat ca viteza de crestere a infectarilor este in scadere.

- In perioada 13 ianuarie-19 ianuarie, in lume a fost inregistrat un numar record de cazuri de coronavirus - peste 3 milioane pe zi cauzate de varianta omicron. Despre acest lucru a anunțat Times of Israel. Aceasta cifra a crescut de peste cinci ori de cind aceasta tulpina extrem de transmisibila a fost…

- Mai mult de 3 milioane de cazuri zilnic de Covid-19 au fost inregistrate in medie in lume intre 13 si 19 ianuarie, o cifra care a fost multiplicata cu cinci dupa aparitia variantei Omicron la final de noiembrie, potrivit unui bilant al AFP. Regiunile care se confrunta in prezent cu cele mai multe infectari…

- Italia a inregistrat marti, 28 decembrie, 78.313 noi cazuri de COVID 19, un record zilnic absolut de la inceputul pandemiei in aceasta tara, si 202 decese asociate COVID 19, cifra de asemenea in crestere, a anuntat Ministerul Sanatatii italian, potrivit agentiei EFE.Noile infectari au fost descoperite…

- Rusia a raportat duminica cel mai mare bilanț zilnic de cazuri Covid-19 de la debutul pandemiei: 40.993 de bolnavi confirmați in ultimele 24 de ore. Autoritațile ruse au anunțat și 1.158 de decese in ultima zi, potrivit Reuters.