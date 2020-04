Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru (47 de ani), a declarat la inceputul ședinței de Guvern de miercuri faptul ca Romania va putea efectua 6.000 de teste pe zi pentru depistarea COVID-19, odata ce toate aparatele PCR vor fi operaționalizate. In acest moment, in țara pot fi realizate pana la aproximativ…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, la Piatra Neamt, ca specialistii ministerului estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus va fi atins in Romania intre 20 si 25 aprilie, potrivit Agerpres. El a precizat, cu prilejul unei vizite de lucru la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, in ședința de Guvern de joi, ca exista stocuri noi de echipamente de protecție și de medicamente, urmand ca acestea sa fie suplimentate in zilele urmatoare....

- Romania are suficiente teste, spitalele nu sunt blocate, iar numarul infectarilor cu Covid-19 se afla intr-o creștere ușoara, progresiva. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, da asigurari ca țara noastra ține sub control pandemia de coronvirus, prin masurile de prevenție impuse de autoritați, dar și prin…

- In țara noastra, epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in a doua jumatate a lunii aprilie și abia in luna mai ar putea incepe relaxarea restrictiilor, a precizat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la TVR1, in emisiunea Romania 9.