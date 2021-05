Ministrul Sanatatii: Restrictiile vor fi ridicate treptat, pe masura ce evolutia pandemiei si rata de vaccinare ne vor permite

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca, pentru a accelera procesul de identificare a noilor cazuri de coronavirus in randul populatiei, se vor putea face teste de COVID si in unele farmacii, insa numai in cele care vor putea asigura spatii corespunzatoare, relateaza…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, spune ca se lucreaza intens, pentru ca viata noastra sa revina la normal, la cea de dinainte de pandemia COVID.Mihaila: masurile de relaxare vor incepe, daca pandemia ne permite, de la 1 iunie„Suntem in curs de a constitui un grup de lucru la Ministerul Sanatatii…