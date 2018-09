Stiri pe aceeasi tema

- In utlimele zile, pe strada, in cutii poștale sau in mijloacele de transport in comun, au fost distribuite mai multe pliante pe care apar mesaje impotriva vaccinarii ROR (rujeola, oreion, rubeola). Sunt prezentare, totodata, riscurile imunizarii, pe motiv ca produsele conțin substanțe toxice și ca au…

- OMS va acorda asistenta tehnica Romaniei pentru elaborarea unui nou cadru legal din domeniul sanitar, a anuntat, marti, Ministerul Sanatatii, precizand ca in prezent, o echipa de specialiști lucreaza la noul Cod de legi, in cadrul unui proiect cu finanțare externa, scrie Mediafax.Ministrul…

- Vaccinul gripal va fi disponibil începând cu data de 15 septembrie, urmând a fi utilizate un milion de doze pentru imunizare gratuita în cadrul campaniei derulate de Ministerul Sanatații. Sorina Pintea a spus ca au fost luate toate masurile pentru a evita întârzierile…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a prezentat miercuri un bilant al primelor sase luni de mandat, declarand ca in aceasta perioada s-au facut “foarte multe progrese”, dar exista si cateva neimpliniri, precum restructurarea lenta a Agentiei Nationale de Transplant sau sincopele in aprovizionarea cu…

- "Adunam date zilele trecute pentru acele proiecte retrospective, pentru Programul Operational Regional, putem recupera investitiile facute incepand cu 1 ianuarie 2014. Discutam cu colegul meu de la Unitatea de Implementare a Bancii Mondiale. Un pat pentru arsi, terapie intensiva, a fost achizitionat…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, va solicita suplimentarea cu peste 25 milioane de lei a Fondului Național Unic de Asigurari de Sanatate (FNUASS) pentru asigurarea finanțarii necesare continuarii activitații și decontarii asistenței medicale primare prin centrele de permanența. “Vom face o evaluare…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Targu Mures ca vineri au ajuns 225.000 de doze de vaccin hexavalent, care lipseste de circa doua luni si ca de luni va fi distribuit. "Astazi au intrat 225.000 de doze si de luni va fi distribuit. Noi avem un acord-cadru cu reluarea competitiei anuale.…

