- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca, in cazul in care nu se va lua o decizie in urma intrunirii Consiliului de Administratie al Unifarm, va solicita demiterea lui Adrian Ionel, atat din functie de director general al companiei, cat si din CA.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, marti, ca, dupa ce DNA a anuntat plasarea sub control judiciar a directorului Unifarm, a solicitat intrunirea de urgenta al Consiliului de Administratie al Unifarm pentru a lua ”deciziile” cu privire la acesta. ”Astept aceasta reactie a Consiliului de Administratie…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu ii solicita ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa il demita din functie pe seful Unifarm, Adrian Ionel, sustinand ca acesta este cercetat de DNA pentru ca ar livrat in spitale masti pentru zugravi ca fiind masti medicale FFP2."USR a votat in Parlament pentru…