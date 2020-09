Ministrul Sănătății: Profesorii care au comorbidităţi pot opta să predea online Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca vor fi trei tipuri de adeverințe necesare in funcție de prezența sau nu a unei patologii, in contextul inceperii noului an școlar. Oficialul a precizat ca „in acest moment, trebuie doar recomandarea pentru cei cu comorbiditati, cu boli cronice, pentru copiii care au acasa apartinatori si vor sa faca invatamant online, pentru profesori care au comorbiditati si vor sa predea online”. „Vor fi trei tipuri de adeverinte necesare in functie de prezenta sau nu a unei patologii. Avem acelea recomandari care vin de la medicii curanti sau medicii de familie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a explicat ca „in acest moment, trebuie doar recomandarea pentru cei cu comorbiditati, cu boli cronice, pentru copiii care au acasa apartinatori si vor sa faca invatamant online, pentru profesori care au comorbiditati si vor sa predea online”. „Vor fi trei tipuri de adeverinte…

- Copiii cu patologie cronica trebuie neaparat sa aiba adeverința de la medic, pentru a putea opta in privința școlii fizice sau a școlii online, in timp ce recomandarea pentru ceilalți copii este sa fie facut consultul, spune ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Intrebat la Digi24 despre adeverințele necesare…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca un elev poate face lectii exclusiv online daca are in familie persoane cu comorbiditati, acesta nefiind obligat sa se prezinte la unitatea de invatamant. "Exista aceasta varianta in care poate face invatamant online in…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca parinții vor putea opta pentru invațamantul online pentru copil daca in familie exista persoane vulnerabile, in contextul pandemiei de coronavirus. Intrebat despre varianta cursurilor susținute online, Tataru a raspuns: “Exista aceasta varianta in care se…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca parinții vor putea opta pentru invațamantul online pentru copil daca in familie exista persoane vulnerabile, in contextul pandemiei de coronavirus. Intrebat despre varianta cursurilor susținute online, Tataru a raspuns: “Exista aceasta varianta in care se…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca un elev poate face lectii exclusiv online daca are in familie persoane cu comorbiditati si nu este obligat sa se prezinte la unitatea de invatamant. Nelu Tataru a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, ce se intampla in cazul in care intr-o…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca elevii care au acasa persoane cu comorbiditati sau varstnice pot face cursuri online. ‘Exista aceasta varianta in care se poate face invatamant online, in conditiile in care are acasa persoane cu comorbiditati sau persoane varstnice cu care sta’,…

- Nelu Tataru spune ca au fost primite recomandari, de la specialiști in medicina muncii, ca tot ce inseamna personal didactic si nedidactic, peste 60 ani si cei care au comorbiditati sa poata face cursurile online, anunța Agerpres.„Noi speram sa avem doar o crestere usor simtita si nu la nivelul copiilor,…