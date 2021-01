Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Catalin Schiopu, comandantul Inspectoratului pentru Situații de Urgența București, a povestit ce au gasit pompierii cand au ajuns la Institutul „Matei Balș” pentru a stinge incendiul. Un incendiu violent a izbucnit la Institutul „Matei Balș” din Capitala in aceasta dimineața. Flacarile s-au…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a facut declaratii cu privire la posibilele cauze care au declansat incendiul de vineri dimineata, in cadrul unui pavilion al Spitalului Matei Bals. Rudele și aparținatorii pacienților afectați au venit in fața spitalului pentru a se interesa de starea acestora.…

- Primaria Ploiești condusa de edilul PNL Andrei Volosevici a anunțat, printr-un comunicat oficial, ca noul director interimar al spitalului de pediatrie din oraș, unitate medicala aflata in administrarea autoritatii publice locale, va fi, incepand cu 29 ianuarie, dr. Simpalean Dan Stefan. Simpalean a…

- „O femeie a fost gasita decedata ca urmare a unei explozii si incendiu dintr-o casa de locuit din Campia Turzii. Trei autospeciale si un echipaj SMURD, din cadrul Detasamentului de Pompieri Turda, au fost alertate in jurul orei 7,30, pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa de locuit de pe strada…

- Prima persoana din Romania care a fost vaccinata impotriva COVID-19 este o asistenta medicala de la Institutul National de Boli Infectioase ‘Matei Bals’ din Bucuresti. Mihaela Anghel este asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, la data de 27 februarie a acestui an, a preluat…

- Liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, arata ca Institutul Matei Balș și Spitalul Colentina, ambele din Capitala, au ramas fara caldura și apa calda. El ii identifica printre vinovați pe cei de la PSD, dar și premierul Ludovic Orban. Citește și: Primele rezultate ale alegerilor parlamentare…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, și Nicușor Dan, primarul general, au anunțat, la finalul ședinței Comitetului de Urgența ca restricțiile instituite deja in București vor fi in vigoare și in urmatoarele doua saptamani. Din cauza menținerii la peste 3 la mie a ratei de infectare in Capitala, școlile…