- Ministrul Sanatatii din Romania, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca variola maimutei nu se transmite usor si nu necesita masuri de precautie ca in cazul infectiei cu noul coronavirus. El a menționat ca nu se pune problema unei transmiteri comunitare a acestei boli.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca in cazul celor trei cazuri de variola a maimuței, diagnosticate in Romania, a fost vorba despre “un comportament la risc”. „Este vorba de un comportament la risc, comportamentul la risc poate fi deopotriva inregistrat și la barbați, și la femei. Problema…

- Virusul variolei maimuței a fost diagnosticat și in țara noastra. Avem deja primele doua cazuri confirmate cu testele de laborator. Primul caz a fost confirmat ieri. Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din București. Potrivit Ministerului Sanatații, boala debutase in urma cu patru…

- Un al doilea caz de variola maimuței a fost diagnosticat, marți, in Romania. Este vorba despre un barbat de 32 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din București saptamana trecuta, iar investigațiile de laborator au confirmat marți ca pacientul este infectat cu variola maimuței. Starea…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni, primul caz de variola maimutei diagnosticat in Romania. este vorba despre un barbat de 26 de ani din Bucuresti. Partenerul pacientului a calatorit in Europa, in tari cu numeroase cazuri. "Primul caz de variola maimutei diagnosticat in Romania.Este vorba despre un barbat…

- Republica Ceha, Slovenia și Emiratele Arabe Unite, au inregistrat primele cazuri de variola maimutei. Emiratele Arabe Unite au inregistrat un caz de variola maimutei, fiind primul stat din Golf unde a fost identificat virusul. De asemenea, Republica Ceha si Slovenia au inregistrat, marti, primele cazuri…

- Primele cazuri confirmate de variola maimutei au fost depistate la inceputul lunii mai in Europa si in America de Nord. Autoritațile sanitare la nivel mondial se tem ca maladia s-ar putea propaga in Africa de Vest, dar și in restul lumii. Boala se manifesta prin febra, dureri de cap, dureri musculare,…