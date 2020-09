Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca Romania ar putea trece de 2.000 de cazuri pe zi, daca regulile sanitare nu sunt respectate , in condițiile in care saptamana viitoare incepe școala, iar in 27 septembrie vor avea loc alegerile locale. „In cazurile pe care le prevedem cu aceste masuri, sa nu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța ca 19 județe inregistreaza o scapdere a numarului de cazuri de COVID 19.”La nivelul celor trei zile din aceasta saptamana avem 15 județe in care avem o creștere, șapte care sunt in stagnare și 19 care sunt in scadere a numarului de cazuri", a anunțat joi ministrul…

- Starea de urgența ar putea fi din nou instituita in Romania daca se va ajunge la o cifra de zece mii de cazuri de noi infectari cu noul coronavirus intr-un interval de 3-4 zile, la nivelul intregii țari, a atras atenția ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul a afirmat, intr-un interviu acordat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, intr-un interviu pentru AGERPRES, ca se impune reinstaurarea starii de urgenta in Romania in momentul in care, la nivelul tarii, se inregistreaza zece mii de imbolnaviri in trei-patru zile. Joi, autoritatile au anuntat un numar record de noi cazuri de covid-19,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit despre posibilitatea revenirii la starea de urgența, in contextul creșrerii numarului de cazuri de coronavirus in Romania. „Gestionam o criza a pandemiei, vreau sa avem o legislație care sa ne permita sa ne desfașuram activitatea, sa revenim la acele cazuri…

- "Noi adaptam evoluția din apropierea anului școlar, sa spunem sfarșitul lunii august, și vom spune ce putem face in 15 septembrie sau cum suntem. Pregatim așadar tot ce inseamna masuri”, a declarat Nelu Tataru, la Digi24. Ministrul Sanatatii a explicat ca autoritatile vor gestiona perioada…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spera ca numarul mare de cazuri de coronavirus din ultimele zile nu reprezinta al doilea val al pandemiei de coronavirus. Nelu Tataru mai "spera sa fie o crestere progresiva si sporadica, nu una exponentiala, ca sa ne gandim ca la 1 iulie sa avem o alta masura de relaxare",…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca aceasta creștere a numarului de cazuri se datoreaza perioadei cu weekend-uri prelungite, dar precizeaza faptul ca autoritațile se așteptau la o astfel de evoluție, iar spitalele sunt pregatite. Ministrul Sanatații admite și faptul ca, odata cu creșterea numarului…