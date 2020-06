Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Targu-Jiu, ca Guvernul pregatește noi masuri de relaxare pentru 1 iulie și ca, daca vor fi restricții, acestea vor fi strict punctuale și...

- Ziarul Unirea Al treilea val de masuri de relaxare, anunțat de autoritați: Liber la slujbele in biserici, se reia activitatea in mall-uri și sali de fitness In ședința de marți,Guvernul a adoptat hotararea pentru prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand de miercuri, data de la care vor fi…

- MinistrulSanatații, Nelu Tataru, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, despre prelungireastarii de alerta, dar și despre redeschiderea mall-urilor, a gradinițelor și acreșelor.Cat de ingrijoratoare este creșterea numarului cazurilor de coronavirus la 320, cel mai mare din ultima luna, anunțata…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca numarul cazurilor nou raportate de coronavirus e in continuare mic in Romania si, daca acest trend va fi mentinut si lucrurile nu vor scapa de sub control, atunci autoritatile vor lua in calcul un nou set de masuri de relaxare. „Am facut relaxari graduale…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca epidemia de coronavirus este pe o panta descendenta in Romania și o putem controla. Astfel, oficialul intrezarește noi masuri de relaxare și a anuntat ca, din vara, s-ar putea sa nu mai fie obligatorie masca de protectie. Ministrul Sanatații a declarat la Digi24.ro,…

- De ce ne era frica, am scapat! Numarul de infectari noi a scazut astazi, zi considerata decisiva de Alexandru Rafila pentru trendul pe care se afla pandemia. Președintele Societații Romane de Microbiologie recunoaste ca se astepta la un numar mai mare de cazuri la 10 zile dupa iesirea din starea de…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit duminica la Digi24 despre petrecerea cu sute de persoane care a avut loc aseara in Parcul Herastrau, afirmand ca masurile de relaxare din starea de alerta au fost aprobate și de catre agenții economici, iar cei care nu le vor respecta ar putea sa aiba parte…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca posibilele relaxari ale masurilor luate in timpul pandemiei nu vor duce la reluarea spectacolelor, a activitaților sportive sau la redeschiderea mall-urilor. In funcție de dinamica, aceste redeschideri se vor produce in urmatoarele 2 – 3 luni. „ La reluarea…