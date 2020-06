Ministrul Sanatatii, precizari importante despre criza legata de medicamentul vital bolnavilor de tiroida

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, vineri, legat de criza provocata de absența medicamentului Euthyrox ca problema apare din cauza unui blocaj care se produce la nivelul importului, el adaugand ca producția acestui medicament a crescut cu 20%. „La nivelul Agentiei Nationale a Medicamentului am…

- Un numar de 77.499 cutii de Euthyrox 50 mcg si 59.315 cutii de 25 mcg, loturi care deja au fost eliberate din Germania, vor fi livrate in tara pe 13 – 14 aprilie, informeaza miercuri Ministerul Sanatatii. Avand in vedere disponibilitatea scazuta a medicamentului Euthyrox pe piata din Romania, la solicitarea…