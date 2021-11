Ministrul Sănătății: Pentru salariile din decembrie din sistemul de sănătate nu sunt bani în buget! Sanitas protestează Ministrul Sanatații: Pentru salariile din decembrie din sistemul de sanatate nu sunt bani in buget! Sanitas protesteaza. Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat, miercuri, ca nu sunt bani in bugetul instituției pentru salariile din decembrie ale 74.000 de angajați, dar ca se lucreaza la soluții, cea mai la indemana fiind o rectificare bugetara, transmite Agerpres. „Pe partea de buget al Ministerului Sanatații, ceea ce finanțam noi, cheltuieli de personal, avem 74.000 de angajați in sistemul bugetar de sanatate care trebuie sa primeasca salariul (…) pentru luna decembrie, care… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

