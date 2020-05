Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca de la 1 iunie vor fi aplicate noi masuri de relaxare si a dat exemplul teraselor, care vor fi redeschise cu conditia pastrarii distantarii fizice, transmite Agerpres. “La sfarsitul acestei saptamani vom avea si evaluarea acestei prime perioade de 14 zile de relaxare si vom putea spune […] The post Ministrul Sanatații: Pe 1 iunie se deschid terasele. De pe 15, plajele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .