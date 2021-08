Ministrul Sănătății: „Părinţii ar trebui să ceară şcolilor situaţia profesorilor vaccinaţi şi nevaccinaţi” Parinți retincenți in a-și lasa copiii sa invețe in clasele in care predau profesori nevaccinați ar putea cere situația direct unitaților de invațamant. „Cred ca parintii ar trebui sa ceara scolilor situatia profesorilor vaccinati si nevaccinati. Ca sa fie o chestiune transparenta si ca scolile sa promoveze mai mult vaccinarea in randurile profesorilor”, a transmis Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, la Digi24. Ministrul a explicat, de asemenea, ca pentru copiii din ciclul primar se vor permite masti textile, insa pentru cei din ciclul gimnazial si cel liceal se va impune purtarea mastilor medicale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

