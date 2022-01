Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe unul dintre cele mai rapide trnduri de creștere din Europa, in privința valului 5, a declarat, ministrul Sanatații, „In mod evident, Romania a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi. Acum discutam de cateva mii de cazuri pe zi. Chiar daca pare ca situația s-a…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a confirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca certificatul va fi introdus dupa o creștere de 3 saptamani consecutive cu o rata de 1,5 ori. „O sa fie tot un certificat electronic pentru ca nu avem cum sa-l validam in alt mod. Principiul este urmatorul: este un certificat…