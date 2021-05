Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat duminica, intr-un interviu, ca avand in vedere ritmul actual de vaccinare, nu vom atinge pragul de 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19 cu ambele doze pana la 1 iunie. „Este posibil ca pana la mijlocul lunii iunie sa avem cinci milioane de persoane care sunt vaccinate cu prima doza. Pentru a atinge imunizarea completa, este nevoie de doua doze si de un anumit interval de timp scurs de la a doua doza. Nu este posibil in acest ritm de vaccinare sa ajungem la 5 milioane pana in luna iunie, pana la mijlocul lunii iunie, dar este posibil sa ajungem…