- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca nu are nicio relevanța faptul ca virusul care provoaca variola maimuței a ajuns la granița țarii noastre și ca nu trebuie luate masuri suplimentare.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca INSP a elaborat o metodologie privind diagnosticarea cazurilor suspecte de variola. Conform documentului, poate fi considerat un caz suspect de variola orice caz suspect de boala eruptiva care nu are un link epidemiologic clar sau nu are o simptomatologie…

- Republica Moldova pana astazi nu a inregistrat niciun caz de imbolnavire cu variola maimuței, susțin reprezentanții ministerului Sanatații, care precizeaza ca Agenția Naționala pentru Sanatate Publica monitorizeaza situația epidemiologica privind cazurile de variola a maimuței raportate la nivel mondial,…

- Ministrul Sanatații anunța ca Romania va achiziționa cateva sute de doze de vaccin pentru siguranța, in timp ce intreaga Europa se confrunta cu un nou virus ciudat, dar nu la fel de periculos precum COVID, și anume, variola maimuței. CITEȘTE ȘI – Monkeypox: Ce știm despre virusul asemanator variolei…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat duminica, ca este exclus riscul unei pandemii de variola maimutei. „Nici vorba de pandemie. Este exclus așa ceva. Rata de reproducere a acestei infectii este mult sub 1, este 0,3. Stiți bine ca pentru infecția cu noul coronavirus am plecat de la 3 și…

- 1.951 de cazuri noi de coronavirus s-au inregistrat luni in țara noastra, dar marți numarul ar putea crește la 5.000, spune ministrul Sanatații. Aflat in vizita la Ploiești, Alexandru Rafila a spus ca raspandirea COVID-19 este inca una comunitara iar daca situația o va cere atunci se vor lua masuri…