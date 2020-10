Ministrul Sănătății: Nu se pune problema instituirii carantinei în București Carantinarea Bucureștiului nu a fost pusa in discuție, a declarat ministrul Sanatații Nelu Tataru intr-o conferința de presa de la Iași, fiind intrebat despre zvonurile care circula. „Libertatea deciziei dupa anumite valori este la comitetele judetene sau Comitetul Municipiului Bucuresti pentru coordonarea interventiei. Se merge strict pe acele masuri locale, dar si acele masuri restrictive in vederea scaderii numarului de cazuri noi prin scaderea transmiterii. In contextul in care vom avea o transmitere libera accentuata cu o crestere exponentiala a numarului de cazuri noi se vor lua si alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

