- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca statisticile din ultima perioada indica o dublare a numarului de infectii cauzate de SARS-CoV-2, el precizand ca nu se inregistreaza cazuri grave. ”In mod evident, aceasta crestere saptamanala, care practic dubleaza numarul de cazuri, de la saptamana…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca Romania traverseaza o perioada in care numarul infectarilor cu coronavirus se dubleaza la fiecare șapte zile, iar aceasta tendința de creștere s-ar putea menține timp de 4-5 saptamani. In general, insa, cazurile nu sunt grave, a explicat Rafila in emisiunea…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca varful valului de infectari cu SARS-CoV-2 in Romania ar putea fi atins intre 14 si 21 august, la doua saptamani fata de perioada estimata pentru restul Uniunii Euro

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, vineri, in cadrul conferintei „Doua decenii de solidaritate in sanatate”, la Institutul National de Statistica din Bucuresti, ca exista categorii de personal care beneficiaza de o salarizare diferita, care nu este evident in avantajul lor si ca nu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, vineri, in cadrul conferintei „Doua decenii de solidaritate in sanatate", la Institutul National de Statistica din Bucuresti, ca exista categorii de personal care beneficiaza de o salarizare diferita, care nu este evident in avantajul lor si ca nu a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca accesul la scolile postliceale de asistente medicale trebuie facut doar dupa promovarea Bacalaureatului. ‘Aceasta profesiune de asistent medical, care este una liberala in Uniunea Europeana, la fel ca si cea de medic, presupune competente profesionale…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, avertizeaza asupra pericolelor la care se expun cetatenii care nu isi cumpara medicamentele din surse sigure. "In primul rand, medicamentele eliberate pe baza de prescriptie nu trebuie sa fie cumparate de pe internet. Exista si o legislatie in acest sens. Eu cred…