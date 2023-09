Ministrul Sănătății nu este de acord cu testarea antidrog în masă a elevilor Ministrul Sanatații a anunțat ca ”nu vom sprijini” testarea antidrog in masa a elevilor, dar a afirmat ca susține depistarea cazurilor de utilizare de substanțe psihoactive. „In ceea ce priveste testarea copiilor in scoli, cred ca sunt cateva mesaje esentiale care trebuie trimise: nu vom sprijini testarea de masa, vom sprijini testarea in scopul depistarii cazurilor de utilizarea de substante psihoactive, vom lucra numai impreuna cu parintii. Acest lucru se va face fara sa existe discriminare sau stigmatizare pentru copii, a anunțat ministrul Sanatații intr-un mesaj postat pe Facebook. Acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

