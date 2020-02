Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca nu exista niciun caz confirmat de coronavirus in Romania si a facut apel la populatie sa ia informatii doar din surse oficiale. Orban a precizat ca, data fiind extinderea epidemiei in Italia, Romana trebuie sa intensifice masurile.

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, luni, la Romania TV, ca autoritatile iau masuri pentru a preveni epidemia de coronavirus in Romania, dar a recunoscut ca sunt “sanse foarte mari” ca virusul sa ajunga in tara noastra. Din acest motiv, la Institutul National de Boli Infectioase “Matei…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, sustine ca spitalele si-au refacut stocurile de materiale necesare în cazul extinderii si în România a pneumoniei provocate de coronavirus. Este vorba despre biocide, costume de protectie si ventilatoare. În plus, mai multe centre…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, duminica seara, ca starea romanului de pe nava de croaziera din Japonia, infectat cu coronavirus, este buna si stabila. El a precizat ca in aceeasi stare se afla si ceilalti romani de pe nava. Ministrul a prezentat masurile luate de Guvern pentru a proteja…

- "Absolut, vaccinarea este, nu se poate pune in discutie in 2020", a fost raspunsul lui Victor Costache pentru Romania TV. "Acum 10 ani a fost o campanie impotriva cancerului de col, in care se introducea un vaccin nou si a fost prost comunicata, si de aici s-a facut un amalgam periculos pe…

- "Vom avea un rezultat, am inteles, de la Matei Bals, in seara aceasta, in jurul orei 9,00 (21,00 - n.r.) Am avut mai multi suspecti de coronavirus, niciunul nu a fost confirmat", a declarat ministrul Sanatații, Victor Costache.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, referindu-se la…

- Marcel Vela a anunțat ca va lucra impreuna cu Ministrul Sanatații."Maine va avea loc ședința pregatitoare și vom vrea ca și coinițiatori un proiect de ordonanța de urgența pentru a veni in sprijinul eforturilor facut de catre Ministerul Sanatații in combaterea, prevenirea infecțiilor cu coronavirus.O…