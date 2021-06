Stiri pe aceeasi tema

- Mihaila a anunțat ca noile prevederi vor intra in vigoare la 1 august, in baza contractului-cadru pentru anii 2021 - 2022.”Pacientii vor beneficia de reglementari in baza unor acte aditionale pentru luna iulie incheiate de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii, iar o noua sesiune de contractare…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca trebuie reorganizat Institutului de Urologie si Transplant Renal din Cluj și preluat de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca.Ministrul susține ca Institutul va deveni un centru de urologie si transplant renal, relateaza News.ro.Ioana Mihaila…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, spune ca personalul medical care nu se vaccineaza va trebui sa se testeze periodic din propriul buzunar, pentru a putea asigura pacienților servicii medicale in siguranța. Personalul medical care nu se vaccineaza va trebui sa se testeze periodic, pe propria cheltuiala.…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, spune ca va gasi forme alternative astfel incat acești medici care depașesc varsta de pensionare sa poata sa lucreze in continuare și sa primeasca pensia.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca vaccinul impotriva COVID-19 ‘contine o sansa pentru noi toti’ si arata, cu exemple punctuale, ce avantaje aduce vaccinarea anumitor categorii de persoane. ‘Ce contine vaccinul impotriva COVID? Vaccinul impotriva COVID contine o sansa pentru doamna Frusinica,…

- Romanii cu probleme de sanatate vor avea acces mai ușor la tratament in spitale. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat joi ca a trimis spre publicare la Monitorul Oficial un nou plan de masuri pentru deschiderea spitalelor pentru toți pacienții, indiferent de afecțiune, nu doar pentru bolnavii…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, ii incurajeaza pe parinti sa isi vaccineze anti-COVID copiii, atunci cand va fi posibil. In ce privește valul 4 al pandemiei, ministrul spune ca severitatea acestuia...

- Ministrul Sanatații a anunțat, joi, rezultatele verificarilor privind raportarea deceselor COVID-19. Potrivit Ioanei Mihaila, au fost detectate diferente de pana la 500 de cazuri intre raportarile facute de un spital pe diferite platforme, din cauza modului de raportare al spitalelor, a unor confuzii…