- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu a declarat, in aceasta dimineata, ca la Cluj si Bucuresti nu mai sunt locuri pentru cea de-a doua etapa a vaccinarii anti-COVID. ”La Cluj si la Bucuresti nu mai sunt locuri, lucru imbucurator. Acum problema este nu avem destul vaccin. Toata organizarea logistica…

- In mai putin de 3 zile, incepe etapa a doua a campaniei de vaccinare in Romania, insa raman necunoscute, chiar si pentru autoritati, legate de categoriile de populatie ce vor fi cuprinse sau nu in aceasta etapa. Potrivit ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, autoritatile nu au decis inca daca vor…

- Romania a primit, miercuri dimineața, inca 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus, din cota pe care o are repartizata pentru luna aceasta prin mecanismul comun al Uniunii Europene. Dintre acestea, 40.000 de doze au fost aduse in București cu o aeronava care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda…

- Romania a primit miercuri dimineața inca 150.000 de doze de vaccin anti-Covid, din cota pe care pe care o are repartizata, pentru luna ianuarie, prin mecanismul comun al Uniunii Europene.Dintre acestea, 40.000 de doze au fost aduse la București cu o aeronava care a aterizat miercuri dimineața pe Aeroportul…

