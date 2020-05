Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca a cerut creșterea producției de Euthurox cu 20 la suta, dupa ce foarte mulți pacienți s-au plans ca acest medicament esențial pentru romanii care au afecțiuni tiroidiene lipsește din farmacii.Nelu Tataru a spus ca „la nivel declarativ”,…

- Spitalul Județean din Vaslui devine focar de infecție, dupa ce alte 16 cadre medicale din secția Pneumologie au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Situația de la Vaslui a ajuns și in atenția ministrului Sanatații, care a cerut o ancheta imediata la Spitalul de Urgența.Creșterea numarului de…

- „In cazul in care vom avea o transmitere accentuata in comunitați, nerespectarea unor reguli putem merge și la mai multe cazuri, 15.000-20.000 daca nu avem acele precauții. Mențin ce am spus și acum patru și opt saptamani: izolare voluntara la domiciliu, inca nu este timpul. Ramane acel timp cand vom…

- Lipsa izolarii voluntare in perioada sarbatorilor pascale poate duce la ridicarea numarului de infecții cu coronavirus la circa 20.000 de cazuri, iar un nou varf al epidemiei ar putea fi inregistrat in toamna acestui an, a spus, joi, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „In cazul in care vom avea o transmitere…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca de saptamana viitoare vor reaparea in farmacii mai multe medicamente cautate de populatie, intre care si Euthyrox, el aratand si ca spitalele au pe stoc in acest moment Platinium si Kaletra, medicamente necesare pentru tratarea pacientilor…

