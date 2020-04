Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru a dezvaluit ca evolutia din ultimele ore arata ca exista doua noi focare de coronavirus in Romania: este vorba de orasele Constanta si Brasov."In masura evoluției accelerate a transmiterii locale, cu afectarea in marea majoritate a personalului medical, ne gandim la alte masuri pentru a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, sustine o conferinta de presa despre epidemia de coronavirus.Ministrul a anuntat ca in total sunt 3.183 de cazuri confirmate in Romania si ca sunt trei focare de infectie: Suceava, Arad si Deva.Conform unui studiu al INSP pana in 24 martie, din 10 martie trendul a devenit…

- Ministrul Sanatații a declarat pentru Știrile TVR ca varful pandemiei de coronavirus din Romania este așteptat in partea a doua a lunii aprilie, cand se estimeaza ca numarul romanilor infectați va ajunge la 10 mii de persoane.