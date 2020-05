Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania inca se confrunta cu primul val de imbolnaviri cu noul coronavirus si ca prognoza autoritatilor „merge spre 20 de mii de imbolnaviri la finalul primului val, daca sunt respectate regulile”. Urmatoarele masuri de relaxare ar putea…

- Acesta a adaugat ca centrele de carantina au fost instituite in special pentru persoanele care nu aveau condiții de autoizolare la domiciliu. „Urmaream acest lucru inca de acum patru saptamani in contextul in care creștea numarul de cazuri. Gandind ca atunci cand avem (n.r. o ocupare de) 40-50% la nivelul…

- In ce condiții devine obligatorie masca in mașina personala Ministrul Sanatații a explicat care sunt condițiile in care devine obligatorie purtarea maștii de protecție in autoturism. ”Daca intr-o mașina sunt doi colegi de serviciu, de pilda, trebuie sa poarte masca?” l-a intrebat Ionuț Cristache pe…

- Nelu Tataru a declarat ca nu este momentul unei relaxari, mai ales ca „suntem intr-o creștere a numarului de cazuri și de decese”. De aceea, nu se pune problema ca autoritațile sa relaxeze masurile de siguranța. „Suntem intr-o perioada de creștere, vom avea o perioada de creștere, nu exponențiala, ci…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in cursul acestei saptamani se va rezolva problema lipsei din farmacii a medicamentului Euthyrox, scrie Agerpres.Nelu Tataru a spus ca farmaciile cu circuit deschis isi au aprovizionare proprie, nu tin de Ministerul Sanatatii, ci de producatorii si distribuitorii…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit despre situația pandemiei de coronavirus din Arad și considera ca trebuie luate masuri pentru a nu se repeta scenariul reprobabil din Suceava. 682 de cazuri de coronavirus sunt in acest moment in Suceava (36 de morți și un vindecat)50 de cazuri sunt in Arad…

- Dezastrul de la Suceava se poate repeta la Arad! O spune chiar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru: "Este o transmitere locala, nu la nivelul Sucevei, dar daca nu se iau masuri poate ajunge la nivelul Sucevei. Avem o apropiere si de punctele de trecere de la Nadlac. Acolo…

- „La Suceava, echipa mobila coordonata de secretaru lde stat Nelu Tataru a luat masuri dure: s-a suspendat conducerea spitalului, s-a suspendat conducerea DSP-ului, se testeaza masiv pacientii acolo, cei cu COVID-19 raman in spital, iar ceilalti au fost trimisi la alte spitale”, a anunțat Victor Costache…