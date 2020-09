Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, subliniaza ca nu mersul la școala ar trebui sa ii ingrijoreze pe parinți, fiindca acolo sunt luate masuri ferme de protecție, ci faptul ca parcurile sunt aglomerate, acolo fiind și batrani. Ministrul Sanatații atrage din nou atenția ca septembrie este o luna in care…

- "Septembrie e o luna de foc. Avem luna de campanie electorala, avem revenire din concedii, crește numarul celor care folosesc mijloace de transport in comun, incepe școala, avem alegeri. Avem masuri pentru fiecare din aceste reveniri, sa nu le spun relaxari. Sa le respectam, sa ramanem pe acest platou…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a atras atenția din nou asupra respectarii regulilor de protecție sanitara mai ales ca vine "o luna de foc", și a subliniat ca nu mersul la școala ar trebui sa ingrijoreze, pentru ca acolo sunt masuri stabilite, ci faptul ca parcurile sunt aglomerate, acolo fiind și…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferințe de presa la Iași, ca datele stabilite de comisia de specialiști privind cele trei scenarii in care se va putea merge la școala dupa 14 septembrie au fost transmise eronat președintelui Klaus...

- Elevii, parinții și profesorii mai au de așteptat pana sa afle decizii clare cu privire la inceperea noului an școlar. Și daca se vor relua cursurile in salile de clasa, se va apela și pe mai departe la invațamantul online sau se va merge pe alternarea acestor doua metode. Ministrul Sanatații, Nelu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a prezentat luni, la Digi24, unul dintre scenariile pregatite de autoritați pentru ca elevii sa se intoarca la școala, in siguranța, la toamna. El a spus ca, in acest moment, nu considera necesara amanarea inceperii noului an școlar, potrivit postului de televiziune,…

- Ministrului Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat, miercuri seara, ca restaurantele și locurile de joaca raman inchise și dupa 15 iunie pentru ca virusul in spații inchise se poate transmite mai ușor și pentru ca exista multe suprafete care sunt folosite in comun. ”Sunt spatii inchise. Incercam o evaluare…

- Nelu Tataru a vorbit la Digi24 despre restricțiile care vor fi ridicate din 15 iunie, explicand de ce raman in vigoare unele masuri, cum ar fi inchiderea restaurantelor sau a locurilor de joaca și interdicția spectatorilor la meciuri. ”Sunt spatii inchise. Incercam o evaluare a spatiilor deschise…