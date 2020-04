Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a fost intrebat de testarea medicamentului Remdesivir in SUA, la Spitalul Universitar din Chicago, asupra unui esantion de 125 de bolnavi diagnosticati cu COVID-19. „Am vazut si noi studiul din SUA. Sunt 125 de cazuri si doar doua decese. Urmarim sa fie acreditat in Statele Unite,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca, de saptamana viitoare, Romania va incepe sa produca peste 2 milioane de doze de Plaquenil, un medicament impotriva malariei care are potențial de a trata și pacienții cu coronavirus. „In acest moment urmeaza sa producem peste 2 milioane de doze de Plaquenil…

- Ministrul Sanatații din Romania, Nelu Tataru, a declarat joi, 16 aprilie, pentru jurnaliștii de la Observator, ca autoritațile naționale iau in calcul inchiderea localitații mureșene Craciunești, in care s-au inregistrat 8 decese cauzate de Covid-19, precum și peste 70 de persoane infectate cu noul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat la Digi24 ca in Romania va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica, pentru a le ajuta in lupta cu virusul. Ministrul a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, avertizeaza ca, in perioada urmatoare, ne asteapta un varf de 20 de mii de cazuri de infecta cu noul coronavirus daca nu respectam masurile de distantare sociala.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa...

- Inca un roman a murit din cauza coronavirusului. Este vorba de un barbat de 66 de ani, din județul Timiș. Bilanțul deceselor a ajuns la 38. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru: 10-20% dintre romanii care au venit in tara ar fi putut fi infectati fara a prezenta simptome si ar fi putut transmite boala/Au…

- „La Suceava, echipa mobila coordonata de secretaru lde stat Nelu Tataru a luat masuri dure: s-a suspendat conducerea spitalului, s-a suspendat conducerea DSP-ului, se testeaza masiv pacientii acolo, cei cu COVID-19 raman in spital, iar ceilalti au fost trimisi la alte spitale”, a anunțat Victor Costache…