- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, s-a deplasat la pranz și la Spitalul Județean, in cadrul vizitei la Timișoara. Aceasta a fost informata de catre președintele CJT, Alin Nica, despre planurile administrației județene de construire a unui noi maternitați, la standarde europene. Aici va fi relocata…

- "Restrictiile vor fi ridicate treptat" Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Foto: gov.ro Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca revenirea la normalitate se va face treptat, iar restrictiile vor fi ridicate pe masura ce evolutia pandemiei si rata de vaccinare vor permite…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca revenirea la normalitate se va face treptat, iar restrictiile vor fi ridicate pe masura ce evolutia pandemiei si rata de vaccinare vor permite acest lucru. ‘Tot timpul trebuie sa vedem lucrurile asa cum sunt. Aceasta revenire la…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca, pentru a accelera procesul de identificare a noilor cazuri de coronavirus in randul populatiei, se vor putea face teste de COVID 19 si in unele farmacii, insa numai in cele care vor putea asigura spatii corespunzatoare.…

- Costurile cu tratamentul de recuperare medicala in strainatate pentru pacienții cu arsuri grave vor fi asigurate de Ministerul Sanatații, potrivit unui ordin semnat joi de Ministrul Sanatații. Ministerul Sanatații acopera costurile pentru tratamentul de recuperare medicala in strainatate pentru pacienții…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, miercuri, operationalizarea unei aplicatii prin care apartinatorii pacientilor diagnosticati cu COVID 19 si internati la ATI pot afla informatii despre starea acestora, scrie stiripesurse. In acest moment se finalizeaza practic partea operationala a acestei…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca, in cursul zilei de miercuri, a primit raportul preliminar, intocmit de comisia constituita la nivelul MS, despre situatia raportarilor privind persoanele decedate de COVID, precizand ca documentul arata ca exista diferente intre sistemele de raportare.…

- Criza de la IOB a intrat deja intr-o etapa critica, anunța medicii și pacienții afectați. „Am aflat din media”, a raspuns președintele dupa ce a fost intrebat de jurnaliști daca știe de situația pacienților bolnavi de cancer, adaugand ca este „convins ca doamna ministru (al Sanatații, Ioana Mihaila…