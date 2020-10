Ministrul Sanatatii, mesaj catre credinciosi: Haideti sa adaptam acest pelerinaj la pandemie si nu pandemia la pelerinaj

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca persoanele nemultumite ca nu se mai organizeaza pelerinaj de sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva trebuie sa inteleaga ca "avem o sarbatoare religioasa intr-un context pandemic".

- Nelu Tataru a transmis un mesaj pelerinilor aflați la Catedrala Mitropoliei din Iași in care susține ca aceștia ar trebuie sa se adapteze pelerinajul la pandemie și nu pandemie la pelerinaj. Citește și: PROTEST la Iasi, in fata Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Oamenii, revoltati pentru ca…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, referindu-se la protestele care au avut in fata Catedralei Mitropolitane din Iasi, ca pelerinii ar trebui sa tina cont ca avem o sarbatoare intr-un context pandemic si ca tot ce a insemnat acest an a fost diferit fata de anii precedenti. "Sa ne gandim…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat sambata, la Iasi, ca manifestarile de sarbatoare a Sfintei Cuvioase Parascheva nu vor mai fi organizate ca in ceilalti ani, din cauza pandemiei de COVID-19. El a indemnat la precautie, scrie G4media. „La inceputul pandemiei spuneam ca nu vom avea un an normal…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca in ultima perioada se observa o scadere a mediei de varsta a persoanelor infectate cu noul coronavirus, precum si o crestere a numarului de cazuri grave la persoane relativ tinere. Potrivit ministrului, Romania se afla in a doua faza a primului…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca in masura in care nu se respecta regulile, putem ajunge chiar la mai mult de 2800 de cazuri de coronavirus pe zi in luna septembrie, așa cum arata o prognoza a INSP citata de Digi24. Ministrul a subliniat ca pandemia nu se tranșeaza in spital și…

- Ministrul Sanatatii a indemnat romanii sa nu dea cu piciorul la ultimele luni si sa nu confunde aceasta libertate cu lipsa oricaror precautii. "Nu neaparat ca a scazut increderea in autoritati. A crescut increderea in faptul ca suntem puternici, de noi nu se poate prinde nicio boala. Atunci…